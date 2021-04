தேசிய செய்திகள்

“தேர்தல் ஆதாயத்துக்காக விருது கொடுப்பது சரியல்ல” - ராஜீவ் சுக்லா குற்றச்சாட்டு + "||" + "It is not right to give an award for electoral gain" - Rajiv Shukla accused

“தேர்தல் ஆதாயத்துக்காக விருது கொடுப்பது சரியல்ல” - ராஜீவ் சுக்லா குற்றச்சாட்டு