தேசிய செய்திகள்

“மேற்கு வங்கத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் மகாபாரதம் உண்மையான மகாபாரதத்தை விட மிக கடுமையானது” - சஞ்சய் ராவத் எம்.பி. கருத்து + "||" + "The Mahabharata going on in West Bengal is more severe than the real Mahabharata" - Sanjay Rawat MP Comment

“மேற்கு வங்கத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் மகாபாரதம் உண்மையான மகாபாரதத்தை விட மிக கடுமையானது” - சஞ்சய் ராவத் எம்.பி. கருத்து