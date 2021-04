தேசிய செய்திகள்

ஐதராபாத்தை சேர்ந்தவர் பாஜகவிடம் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு மேற்குவங்காளம் வந்துள்ளார் - ஒவைசியை விமர்சித்த மம்தா + "||" + A person came to Bengal from Hyderabad, he took money from BJP Mamata Banerjee attacks asaduddin owaisi

ஐதராபாத்தை சேர்ந்தவர் பாஜகவிடம் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு மேற்குவங்காளம் வந்துள்ளார் - ஒவைசியை விமர்சித்த மம்தா