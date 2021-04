தேசிய செய்திகள்

எடியூரப்பா மீது கவர்னரிடம் புகார் அளித்த விவகாரம்: மந்திரி ஈசுவரப்பாவை நீக்காமல் இருப்பது ஏன்? முதல்-மந்திரிக்கு டி.கே.சிவக்குமார் கேள்வி + "||" + Complaint to the Governor against Eduyurappa: Why is Minister Eeswarappa not removed? DK Sivakumar question to the First-Minister

எடியூரப்பா மீது கவர்னரிடம் புகார் அளித்த விவகாரம்: மந்திரி ஈசுவரப்பாவை நீக்காமல் இருப்பது ஏன்? முதல்-மந்திரிக்கு டி.கே.சிவக்குமார் கேள்வி