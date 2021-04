தாமதமாக வேலைக்கு வந்ததை தட்டிக்கேட்டதால் ஆத்திரம் பெண் விவசாயியை கொன்ற தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை - உப்பள்ளி கோர்ட்டு தீர்ப்பு

தேசிய செய்திகள்

தாமதமாக வேலைக்கு வந்ததை தட்டிக்கேட்டதால் ஆத்திரம் பெண் விவசாயியை கொன்ற தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை - உப்பள்ளி கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Worker who killed a female farmer out of anger for tapping her late work - Uppalli Court verdict

தாமதமாக வேலைக்கு வந்ததை தட்டிக்கேட்டதால் ஆத்திரம் பெண் விவசாயியை கொன்ற தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை - உப்பள்ளி கோர்ட்டு தீர்ப்பு