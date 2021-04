தேசிய செய்திகள்

இந்திய கடற்படை கராச்சி பிரிவில் 2 அதிவிரைவு படகுகள் சேர்ப்பு + "||" + Addition of 2 high speed boats to the Indian Navy Karachi Division

இந்திய கடற்படை கராச்சி பிரிவில் 2 அதிவிரைவு படகுகள் சேர்ப்பு