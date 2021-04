தேசிய செய்திகள்

விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் கைது விவகாரம்: விசாரணை குழுவின் அறிக்கை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல் + "||" + Arrest of scientist Nambi Narayanan: Report of the inquiry committee filed in the Supreme Court

விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் கைது விவகாரம்: விசாரணை குழுவின் அறிக்கை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தாக்கல்