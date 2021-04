தேசிய செய்திகள்

அசாம்: 90 வாக்காளர்களே உள்ள வாக்குசாவடி ; 171 வாக்குகள் பதிவு தேர்தல் அலுவலர்கள் 5 பேர் சஸ்பெண்ட் + "||" + 171 votes cast in Assam booth that has 90 voters; poll officials suspended

அசாம்: 90 வாக்காளர்களே உள்ள வாக்குசாவடி ; 171 வாக்குகள் பதிவு தேர்தல் அலுவலர்கள் 5 பேர் சஸ்பெண்ட்