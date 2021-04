தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் 7.9 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகளுக்கு தடுப்பூசி + "||" + Vaccination for more than 7.9 crore beneficiaries across the country

