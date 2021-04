தேசிய செய்திகள்

எதிரிகளின் ஏவுகணைகளிடம் இருந்து கப்பல்களை பாதுகாக்கும் தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Invention of technology to protect ships from enemy missiles

எதிரிகளின் ஏவுகணைகளிடம் இருந்து கப்பல்களை பாதுகாக்கும் தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடிப்பு