தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பாதிப்பும், உயிரிழப்பும் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு + "||" + Corona infection and death toll continue to rise in Karnataka

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பாதிப்பும், உயிரிழப்பும் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு