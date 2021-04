தேசிய செய்திகள்

ரோஹிங்கியா அகதிகளை உரிய நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் மியான்மருக்கு அனுப்பக்கூடாது - உச்சநீதிமன்றம் + "||" + Rohingyas detained in Jammu not to be deported to Myanmar without due process, says SC

ரோஹிங்கியா அகதிகளை உரிய நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் மியான்மருக்கு அனுப்பக்கூடாது - உச்சநீதிமன்றம்