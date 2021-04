நாட்டில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து ஒரே நாளில் 2.98 லட்சம் பேர் குணம் அடைந்தனர்

தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் கொரோனா தொற்றில் இருந்து ஒரே நாளில் 2.98 லட்சம் பேர் குணம் அடைந்தனர் + "||" + 2.98 lakh people were cured of corona infection in the country in a single day

