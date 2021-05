தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் 6 மாநிலங்களில் 18 வயதானோருக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது - மற்ற மாநிலங்களில் ஒத்திவைப்பு + "||" + Vaccination of 18-year-olds has started in 6 states of the country - postponement in other states

நாட்டின் 6 மாநிலங்களில் 18 வயதானோருக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது - மற்ற மாநிலங்களில் ஒத்திவைப்பு