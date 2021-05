தேசிய செய்திகள்

ராஜீவ்காந்தி மகளிர் மருத்துவமனையில் கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகளை உடனே தெரிவிக்க வேண்டும்; சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் மோகன்குமார் உத்தரவு + "||" + Corona test results should be reported immediately at Rajiv Gandhi Women's Hospital; Order of the Director of Health Mohankumar

ராஜீவ்காந்தி மகளிர் மருத்துவமனையில் கொரோனா பரிசோதனை முடிவுகளை உடனே தெரிவிக்க வேண்டும்; சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் மோகன்குமார் உத்தரவு