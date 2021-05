தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் தொடரும் சம்பவம்: ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாட்டால் மேலும் 12 கொரோனா நோயாளிகள் பலி + "||" + Ongoing incident in Karnataka: 12 more corona patients die due to lack of oxygen

கர்நாடகத்தில் தொடரும் சம்பவம்: ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாட்டால் மேலும் 12 கொரோனா நோயாளிகள் பலி