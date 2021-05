தேசிய செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் ஒரு மனிதரை பாதித்து அதன் மூலம் தன்னைப் பெருக்கிக் கொண்டு அடுத்தடுத்து பரவுகின்றன - முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் விஜயராகவன் + "||" + A phase three is inevitable K VijayRaghavan, Principal Scientific Advisor to Centre

