தேசிய செய்திகள்

இருகரம் கூப்பி கேட்கிறேன், மராத்தா இடஒதுக்கீட்டை காப்பாற்ற உதவுங்கள்; பிரதமருக்கு, உத்தவ் தாக்கரே வேண்டுகோள் + "||" + I ask with both hands, help save the Maratha reservation; Uttav Thackeray appeals to PM

இருகரம் கூப்பி கேட்கிறேன், மராத்தா இடஒதுக்கீட்டை காப்பாற்ற உதவுங்கள்; பிரதமருக்கு, உத்தவ் தாக்கரே வேண்டுகோள்