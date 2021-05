தேசிய செய்திகள்

மராத்தா இடஒதுக்கீடு ரத்து: ஆளும், எதிர்க்கட்சியினர் ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றச்சாட்டு + "||" + Cancellation of Maratha quota reservation: The ruling and opposition parties are blaming each other

மராத்தா இடஒதுக்கீடு ரத்து: ஆளும், எதிர்க்கட்சியினர் ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றச்சாட்டு