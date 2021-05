தேசிய செய்திகள்

மத்திய அரசு 50 மெட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் சப்ளையை குறைத்துள்ளது; மராட்டிய சுகாதாரத்துறை மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல்