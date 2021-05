தேசிய செய்திகள்

மேற்கு வங்காளத்தில் பா.ஜனதா, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இரு கட்சிகளும் வன்முறையில் ஈடுபடுகின்றன; சிவசேனா கருத்து + "||" + In West Bengal, both the BJP and the Trinamool Congress are involved in violence; Shiv Sena opinion

மேற்கு வங்காளத்தில் பா.ஜனதா, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இரு கட்சிகளும் வன்முறையில் ஈடுபடுகின்றன; சிவசேனா கருத்து