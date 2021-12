தேசிய செய்திகள்

செல்லப் பிராணிக்கு ஆரத்தி எடுத்த இன்போசிஸ் சுதா மூர்த்தி... சமூகவலைத்தளத்தில் வைரலாகும் வீடியோ + "||" + Sudha Murthy performs special aarti for pet dog Gopi on his birthday in viral video. So cute says Internet

செல்லப் பிராணிக்கு ஆரத்தி எடுத்த இன்போசிஸ் சுதா மூர்த்தி... சமூகவலைத்தளத்தில் வைரலாகும் வீடியோ