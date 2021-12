தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் வரும் 21 ஆம் தேதி முதல் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் + "||" + Private bus operators in Kerala to go on strike from December 21

கேரளாவில் வரும் 21 ஆம் தேதி முதல் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் வேலை நிறுத்தம்