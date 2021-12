தேசிய செய்திகள்

ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வைர, மாணிக்க கற்கள் பதிக்கப்பட்ட தங்கக்கைகள் காணிக்கை + "||" + Presentation of diamonds and precious stones inlaid with gold to the Ezhumalayan temple

