தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை வாபஸ் பெறுவது குறித்து மாநில அரசுகள் முடிவு செய்யும் - வேளாண் மந்திரி தகவல் + "||" + State Governments will decide on withdrawal of cases against farmers - Information from the Minister of Agriculture

விவசாயிகள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை வாபஸ் பெறுவது குறித்து மாநில அரசுகள் முடிவு செய்யும் - வேளாண் மந்திரி தகவல்