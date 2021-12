போர் விமான பாகங்களை உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கும் மாபெரும் ஒப்பந்தம்..!

பெங்களூரு,

‘பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடட்(பெல்)’ நிறுவனத்துடன் ‘இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடட்’ புதிய ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி, ‘எல்சிஏ தேஜாஸ் எம்கே 1ஏ’ திட்டத்துக்காக 20 விதமான பாகங்களை பெல் நிறுவனம் வடிவமைத்து கொடுக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரதமர் மோடியின் ‘ஆத்மநிர்பார் பாரத் திட்டத்தின்’ முயற்சியாக இந்த உள்நாட்டிலேயே போர் விமானத்துக்கான பாகங்கள் தயாரிக்கும் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி உள்ளது.

