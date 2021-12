தேசிய செய்திகள்

கோவா கடல் பகுதியில் ‘மர்முகோவா’ போர்க்கப்பல் வெள்ளோட்டம் - உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்டது + "||" + ‘Marmukova’ Warship Preview off the coast of Goa domestically designed

