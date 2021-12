தேசிய செய்திகள்

பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை 21 ஆக உயர்த்தும் மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் + "||" + Union Cabinet Minister for Women & Child Development Introduces The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021 in Lok Sabha.

