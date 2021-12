தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் தற்போதைக்கு முதல்-மந்திரி மாற்றம் இல்லை: மத்திய மந்திரி பிரகலாத் ஜோஷி + "||" + There is no change of CM in Karnataka at present: Union Minister Prakash Joshi

கர்நாடகத்தில் தற்போதைக்கு முதல்-மந்திரி மாற்றம் இல்லை: மத்திய மந்திரி பிரகலாத் ஜோஷி