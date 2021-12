தேசிய செய்திகள்

எம்.இ.எஸ். அமைப்பை தடை செய்ய வலியுறுத்தி பெங்களூருவில் இருந்து பெலகாவிக்கு ஆம்புலன்சில் சென்ற கன்னட அமைப்பினர் + "||" + Ban MES organizations went by ambulance from Bangalore to Belgaum demanding a ban on the Kannada organization

எம்.இ.எஸ். அமைப்பை தடை செய்ய வலியுறுத்தி பெங்களூருவில் இருந்து பெலகாவிக்கு ஆம்புலன்சில் சென்ற கன்னட அமைப்பினர்