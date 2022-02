தேசிய செய்திகள்

கண்ணில் அட்டை புகுந்ததாக கருதி கண்ணை பிடுங்கி எறிந்த முதியவர் + "||" + The old man who snatched the card and threw it away, thinking that the card had entered his eye

