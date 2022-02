தேசிய செய்திகள்

71,000 ரூபாய் வேண்டுமா..? 10 அடி நீளமுள்ள தோசை சாப்பிட்டால் போதும்..! + "||" + This Delhi eatery is offering Rs 71,000 for finishing 10-ft-long dosa in 40 minutes

71,000 ரூபாய் வேண்டுமா..? 10 அடி நீளமுள்ள தோசை சாப்பிட்டால் போதும்..!