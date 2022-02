தேசிய செய்திகள்

தனியார் மருத்துவக்கல்லூரி கட்டணம்: தேசிய மருத்துவ கமிஷன் முக்கிய முடிவு + "||" + Fee of 50pc seats in private medical colleges should be at par with that of govt ones: NMC guidelines

தனியார் மருத்துவக்கல்லூரி கட்டணம்: தேசிய மருத்துவ கமிஷன் முக்கிய முடிவு