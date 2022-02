தேசிய செய்திகள்

பொது இடங்களில் 15 நாட்களுக்கு லதா மங்கேஷ்கரின் பாடல்கள் ஒலிபரப்பப்படும்- மம்தா பானர்ஜி + "||" + Lata Mangeshkar's songs to be aired on public places and traffic signals - West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee!

