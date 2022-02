தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் குறைவு: மும்பையில் விரைவில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுகிறது + "||" + Mumbai COVID-19 restrictions to be lifted by February-end, says Mayor as infection rate reduces drastically

கொரோனா பரவல் குறைவு: மும்பையில் விரைவில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுகிறது