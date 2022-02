தேசிய செய்திகள்

நவம்பர் 7-ந்தேதியை நாடு முழுவதும் மாணவர் தினமாக கொண்டாட வேண்டும் - ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பேச்சு + "||" + November 7 should be celebrated as Student Day across the country - Speech by President Ramnath Govind

நவம்பர் 7-ந்தேதியை நாடு முழுவதும் மாணவர் தினமாக கொண்டாட வேண்டும் - ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பேச்சு