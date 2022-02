தேசிய செய்திகள்

வெறும் அரசியலுக்காக கொரோனா தடுப்பூசிகள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி வதந்திகளை பரப்பியது - பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு + "||" + The Congress party spread rumors about corona vaccines just for politics - Prime Minister Modi accused

வெறும் அரசியலுக்காக கொரோனா தடுப்பூசிகள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி வதந்திகளை பரப்பியது - பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு