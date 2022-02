தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் நிதிஷ் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்; சிராக் பஸ்வான், ஆதரவாளர்களுடன் கைது + "||" + Patna: Chirag Paswan, supporters detained during protest; police resort to lathi charge, use water cannons

பீகாரில் நிதிஷ் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம்; சிராக் பஸ்வான், ஆதரவாளர்களுடன் கைது