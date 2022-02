தேசிய செய்திகள்

நடப்பு நிதி ஆண்டில் நகை, ரத்தினங்கள் ஏற்றுமதி ரூ.3 லட்சம் கோடி இலக்கை எட்டும்: பியூஸ் கோயல் + "||" + Gems and jewellery sector to achieve export target of Rs 2.98 lakh crore this year despite Covid: Piyush Goyal

நடப்பு நிதி ஆண்டில் நகை, ரத்தினங்கள் ஏற்றுமதி ரூ.3 லட்சம் கோடி இலக்கை எட்டும்: பியூஸ் கோயல்