தேசிய செய்திகள்

ஹிஜாப் விவகாரத்தில் நீதிபதி குறித்து அவதூறு கருத்து; பிரபல நடிகர் கைது செய்யப்பட்டதால் பரபரப்பு!! + "||" + Kannada actor Chetan arrested for tweeting against judiciary on hijab case

ஹிஜாப் விவகாரத்தில் நீதிபதி குறித்து அவதூறு கருத்து; பிரபல நடிகர் கைது செய்யப்பட்டதால் பரபரப்பு!!