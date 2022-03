தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் புதிதாக 38 பேருக்கு ஒமைக்ரான் தொற்று + "||" + Maha sees 544 COVID-19 cases, including 38 caused by Omicron; no addition to toll

மராட்டியத்தில் புதிதாக 38 பேருக்கு ஒமைக்ரான் தொற்று