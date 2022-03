தேசிய செய்திகள்

மும்பை பங்கு சந்தை நிலவரம்: இரண்டாவது நாளாக சரிவு + "||" + Sensex slumps 1050.65 points, currently trading at 54,052.03. Nifty down by 304.40 points, currently at 16,193.65

