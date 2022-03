தேசிய செய்திகள்

சிக்கலான வடிவமைப்பு கொண்ட 100 கிலோ கேக் செய்து உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்த இந்திய பெண்..! + "||" + Pune cake artist's 100 kg vegan edible royal icing structure makes it to the World Book of Records

சிக்கலான வடிவமைப்பு கொண்ட 100 கிலோ கேக் செய்து உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்த இந்திய பெண்..!