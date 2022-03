தேசிய செய்திகள்

மாணவர்களை மீட்பதை விட மெட்ரோ திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதா முக்கியம்?- சரத் பவார் விமர்சனம் + "||" + Metro work in Pune incomplete but PM Modi will inaugurate it: Sharad Pawar, says Ukraine rescue more important

மாணவர்களை மீட்பதை விட மெட்ரோ திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதா முக்கியம்?- சரத் பவார் விமர்சனம்