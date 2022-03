தேசிய செய்திகள்

உக்ரைனிலிருந்து அனைத்து மாணவர்களும் நாடு திரும்பும் வரை வெளியேற மாட்டேன்- இந்திய மருத்துவர் + "||" + Indian doctor stays back in Kyiv, says won't leave until all students evacuated

உக்ரைனிலிருந்து அனைத்து மாணவர்களும் நாடு திரும்பும் வரை வெளியேற மாட்டேன்- இந்திய மருத்துவர்