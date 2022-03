தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் எம்.எல்.ஏ. ஓட்டிய கார் மக்கள் கூட்டத்தில் புகுந்து 22 பேர் காயம் + "||" + Odisha: 22 injured as BJD MLA rams car into crowd, leader assaulted later

ஒடிசாவில் எம்.எல்.ஏ. ஓட்டிய கார் மக்கள் கூட்டத்தில் புகுந்து 22 பேர் காயம்