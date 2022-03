தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ‘ஹிஜாப்’ வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு + "||" + Judgment today in the ‘hijab’ case which caused a stir in Karnataka

கர்நாடகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ‘ஹிஜாப்’ வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு