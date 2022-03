தேசிய செய்திகள்

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தானியங்கள்; முழு செலவையும் மத்திய அரசே ஏற்கும் - பியூஷ் கோயல் + "||" + Food Safety Act; entire cost will be borne by the Union Government - Union Minister Piyush Goyal

புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தானியங்கள்; முழு செலவையும் மத்திய அரசே ஏற்கும் - பியூஷ் கோயல்