தேசிய செய்திகள்

விஜயநகர் அருகே, பள்ளத்தில் ஜீப் கவிழ்ந்தது: பெண்கள் உள்பட 5 பேர் பலி + "||" + Near Vijayanagar, a jeep overturned in a ditch: 5 people, including women, were killed

விஜயநகர் அருகே, பள்ளத்தில் ஜீப் கவிழ்ந்தது: பெண்கள் உள்பட 5 பேர் பலி