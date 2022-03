தேசிய செய்திகள்

மணிப்பூர் முதல் மந்திரியாக பைரேன் சிங் பதவியேற்பு + "||" + N Biren Singh takes oath as the Chief Minister of Manipur in Imphal.

